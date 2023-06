Rezņikovs: Ukrainas pretuzbrukumā galvenais vēl priekšā

Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs intervijā izdevumam "The Financial Times" norādījis, ka vairāku apdzīvotu vietu atbrīvošana no Krievijas okupācijas "nav galvenais notikums" ilgi gaidītajā Ukrainas pretuzbrukumā, bet gan tikai "ieskats" tajā, kas vēl gaidāms.