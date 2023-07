Ar ko spēj pārsteigt Tunisija? Interesanti fakti, ko zina vien retais

Francijas mantojums

Šeit ir iespējams izjust Āfrikas dabas sajaukumu ar Eiropas šarmu. Lai gan Tunisija jau teju septiņdesmit gadus ir neatkarīga valsts, franču kolonizācijas laiks ir atstājis pēdas visās dzīves jomās. Divas pamanāmākās - franču valoda un franču bagete. Franču valodā runā faktiski visi Tunisijas iedzīvotāji, jo to māca skolās jau no trešās vai ceturtās klases, bet bagete lielā mērā ir izkonkurējusi pat tradicionālās tunisiešu maizes. Nav brīnums, ka visvairāk tūristu Tunisijā joprojām ierodas no Francijas, jo franči te jūtas teju kā mājās.