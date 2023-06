Spānija ar Kolumbijas un Latvijas palīdzību izjauc kokaīna kontrabandas tīklu

Eiropols sniedza atbalstu Spānijas Civilajai gvardei, lai likvidētu noziedzīgu tīklu, kas bija iesaistīts vairāku tonnu kokaīna kontrabandā no Dienvidamerikas uz ES. Izmeklēšanā, kas sākās 2022.gada oktobrī, tika iesaistīta Kolumbijas policija un Latvijas Valsts policija. Eiropols veicināja informācijas apmaiņu un sniedza pastāvīgu analītisko atbalstu.

Noziedzīgā tīkla līderis tiek uzskatīts par vienu no Spānijas lielākajiem narkotiku kontrabandistiem. Viņš bāzējās Malagā un vadīja plaša mēroga tīklu, kontrabandas ceļā no Ekvadoras un Kolumbijas uz ES transportējot tonnām kokaīna, kā aizsegu izmantojot saldētu zivju vairumtirdzniecības uzņēmumu Spānijas ostas pilsētā Alhesirasā.

Noziedzīgais tīkls ar šī uzņēmuma starpniecību atmazgāja nelikumīgi iegūtos līdzekļus, bet kokaīnu slēpa banānu kravās no Ekvadoras un Kolumbijas. Kad kravas tika izvestas no Alhesirasas ostas un bija ceļā uz legālo galamērķi, tās tika novirzītas uz noliktavu, kur paletes ar kokaīnu tika aizstātas ar identiskām paletēm ar banāniem.

Pēdējo septiņu mēnešu laikā varasiestādes konfiscējušas vairākas lielas kokaīna kravas, kas saistītas ar šo noziedzīgo organizāciju. Kolumbijas policija 2022.gada decembrī konfiscēja aptuveni trīs tonnas kokaīna, kas bija paslēpts banānu kravās, kuras tranzītā no Turbo ostas caur Kartahenas ostu devās uz Spānijas Alhesirasas ostu. Citā gadījumā Kolumbijas varasiestādes Kartahenas ostā pārtvēra 1,25 tonnas lielu kokaīna kravu. Šīs kravas likumīgais galamērķis bija Spānijas Vigo osta. Tomēr kravai vispirms bija jāšķērso Alhesirasas osta, kur noziedzīgajam tīklam bija jāizņem narkotikas .

Lai izvairītos no narkotiku kravu pārtveršanas Kolumbijā, noziedzīgais tīkls 2023.gada maijā noorganizēja jaunu sūtījumu tieši no Ekvadoras uz Alhesirasu. Šoreiz narkotikas sasniedza Spāniju, un grupējuma līdzdalībnieks savāca paletes no ostas teritorijas. Spānijas iestādes pārtvēra šo kravu ar 2,296 tonnām kokaīna, kad tā bija ceļā uz netālu esošo noliktavu. Kokaīns bija paslēpts starp legālām banānu kravām.