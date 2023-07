Svētdien sāksies pasaules kausa posms simtlauciņu dambretē "Rīga Open 2023"

Rīgā, viesnīcā “Park Inn by Radisson Riga Valdemāra” Pasaules kausa posma ietvaros tiks noskaidroti labākie dambretisti. Septiņas dienas ilgstošais turnīrs pulcēs vadošos dambretes spēlētājus no tādām pasaules valstīm kā Holande, Lietuva, Igaunija, Latvija, Polija, Kotdivuāra, Trinidada un Tobago, Ukraina un Francija. Latviju vīriešu turnīrā šogad pārstāvēs starptautiskais lielmeistars Raimonds Vipulis, kā vēl vairāk nekā desmit citi starptautiskie lielmeistari, tai skaitā Jans Gronendijks un Jitse Slumps no Nīderlandes un Jurijs Aņikejevs no Ukrainas. Sieviešu turnīrā startēs tādas atzītas spēlētājas kā Viktorija Motričko no Ukrainas un Natālija Sadovska no Polijas, kā arī vēl virkne citu spēlētāju no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Turnīrs norisināsies atsevišķi sievietēm un vīriešiem saskaņā ar Pasaules Dambretes federācijas noteikumiem pēc Šveices sistēmas un nedēļas laikā tiks izspēlētas 9 kārtas. Kopējais balvu fonds Pasaules kausa posma Rīga Open 2023 sastāda 6 000 EUR.