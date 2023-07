„Twitter” ierobežo dienā apskatāmo ierakstu skaitu

Pašlaik nav īsti skaidrs, ko Masks domā ar datu vākšanu. Iespējams, viņš ar to ir domājis automātisko liela apjoma datu nolasīšanu, ko izmanto mākslīgā intelekta uzņēmumi, tostarp tērzēšanas roboti - piemēram, Open AI ChatGPT un „Google” izstrādātā „Bard”.

Vienkāršāk sakot, datu analīze ir informācijas iegūšana no interneta. Lielajiem valodas modeļiem, ar kuriem darbojas tērzēšanas roboti, ir jāmācās no daudzām reālām cilvēku sarunām, lai radītu saturu, kas neatšķiras no parastas runas. Šim nolūkam lieliski noder miljardiem ierakstu vietnē „Reddit” un „Twitter”, un mākslīgā intelekta uzņēmumi tos aktīvi izmanto.