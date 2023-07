Tiesībsargs: Lai nezaudētu atbalstu mācībām, vecākiem jau laikus jāvēršas komisijā

Valsts komisijas kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko speciālās pamatizglītības vai speciālās vidējās izglītības programmu izglītojamiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem no 1. līdz 12.klasei, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar somatiskajām saslimšanām no 1. līdz 9.klasei, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības, mācīšanās, valodas vai garīgās veselības traucējumiem no 7. līdz 9.klasei, kā arī vispārējo izglītības programmu iepriekš minētiem skolēniem.