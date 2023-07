Par “aktīvistu sačakarēto” Brasas tiltu, jeb kā politiķis apmuļķoja puisi no laukiem

Lūsis raksta “Tika izstrādāts jaunā tilta projekts, kura ietvaros bija iecerēts nozāģēt 28 vecās liepas, bet to vietā pēc tam iestādīt 26 Latvijas dižliepas. Izklausās taču visnotaļ samērīgi, vai ne?”.

Samērīgi tas var izklausīties tiem, kuri nenovērtē koku nozīmi pilsētā. Jauniem kokiem, kuri tiek iestādīti, vērtība sākotnēji nav tik liela, kā pieaugušiem kokiem – to vērtība pieaug pamazām, ar gadiem. Ja koku ciršanai nav nopietna iemesla (un, kā redzēsim tālāk, bez to ciršanas var iztikt), tad tas galīgi nav samērīgi. Vērtīgās liepu alejas atjaunošanai tādai, kāda tā bija agrāk, paietu gadu desmiti. Daļa no mums līdz tam nemaz nenodzīvotu.