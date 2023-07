Noslepkavotās kriminālās autoritātes radinieki kompensācijās prasa vairākus miljonus eiro

Iepriekš cietušie pieteica morālā kaitējuma kompensāciju 200 000 eiro apmērā. Šodien tiesas sēdē katrs cietušais no apsūdzētajiem prasījis vienu miljonu eiro. Līdz ar to no apsūdzētajiem tiek prasīta morālā kaitējuma kompensācija četru miljonu eiro apmērā. Tāpat Vaļagina nepilngadīgā bērna māte lūdz tiesu no apsūdzētajiem piedzīt mantiskā kaitējuma kompensāciju 207 000 eiro apmēra.