Aptauja: Latvijā divvalodīgās ģimenēs sarucis atbalsts Ukrainai

"Mums nav nekādu rekomendāciju, ko darīt. Taču šāda situācija ir izaicinājums Latvijas drošībai un tātad arī Eiropas un NATO drošībai, tālab vēlamies uz to norādīt," Krums skaidro fonda motivāciju pētījuma veikšanai.

Vienlaikus Latvijas krievu vidū no 21% līdz 28% pieaudzis atbalsts Latvijas dalībai NATO, kamēr jauktajās ģimenēs tendence ir pretēja - kritums no 42% līdz 35%, un arī latviešu vidū ir samazinājums no 81% līdz 79%.