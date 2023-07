Augstākā persona vara laikmeta Spānijā? Sieviete, nevis vīrietis

Vairāk nekā desmit gadus arheologi uzskatīja, ka apglabātais indivīds ir vīrietis, un bija to pat iesaukuši par “Ziloņkaula tirgoni”.

“Pirmajā antropoloģiskajā ziņojumā secināts, ka indivīds, visticamāk, ir vīrietis, par ko liecina iegurņa analīze,” izdevumam “Live Science” teica viens no pētījuma autoriem Leonardo Garsija Sanhuans.

Ņemot vērā, ka iegurnis bija ļoti slikti saglabājies, jaunā pētnieku grupa izmantoja citādāku metodi atlieku analizēšanā: viņi veica amelogīna peptīdu analīzi no skeleta zobu emaljas, lai noskaidrotu vai tā satur “AMELX” gēnu, kas atrodas X hromosomā – vienā no divām dzimuma hromosomām. Pēc divu zobu izpētīšanas šis gēns tika atrasts, kas precīzi liecināja par to, ka tās ir sievietes atliekas.