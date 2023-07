Piešķirti 3 miljoni eiro jauno pedagogu atbalstam

Piešķirto finansējumu veido Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) finansējums 2 911 964 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 513 876 eiro apmērā.

Šogad indikatīvi tiek plānots finansējums 530 650 eiro, tostarp 79 598 eiro no valsts budžeta. 2024.gadā un 2025.gadā plānotais finansējums ir 1 199 000 eiro, tostarp 179 850 eiro no valsts budžeta, savukārt 2026.gadā - 497 190 eiro, tostarp 74 578 eiro no valsts budžeta. IZM norādīja, ka finansējuma sadalījums var tikt precizēts, ņemot vērā faktiski izlietoto finansējumu.