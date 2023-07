Rinkēvičs: Ar deklarācijām un papīriem vēl neviens karš nav uzvarēts

"Kā jau sacīju Ukrainas kontekstā, ļoti labi, ka ir deklarācijas un atkārtotas politiskās vienošanās. Būtiskākais ir, kā šī vienošanās tiks pildīta katrā alianses dalībvalstī. To rādīs tikai laiks. Latvija un pārējās Baltijas valstis drīzumā aizsardzībai atvēlēs 3% no IKP. Ir valstis, kas aizsardzībai atvēl mazāk par 3% un virs 2%. Polija pat runā par 4% aizsardzībai no IKP," sacīja Valsts prezidents.

Rinkēvičs akcentēja, ka dalībvalstīm tas būtu absolūtākais minimums sasniegt 2% no IKP aizsardzībai un atvēlēt no šī finansējuma 20% aizsardzības izdevumiem jeb tā saucamajām investīcijām. Tāpat prezidents pauda cerību, ka atšķirībā no 2014.gada, laiks, kad noticis pilna mēroga Krievijas iebrukums Ukrainā, Krievijas piekoptā retorika un faktiski apdraudējums, visām dalībvalstīm liks pret to izturēties vienādi nopietni un investēt aizsardzības spēju stiprināšanu. Turklāt nav svarīgi, vai tās ir valstis, kurām ir robeža ar Krieviju, vai valstis, kas atrodas tālāk no agresorvalsts.