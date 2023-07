Ēdiens vai telefons pie stūres - vai tikpat bīstami, kā braukšana reibumā?

Lai gan par šīm lietām tiek runāts un regulāri atgādināts par riskiem, statistika liecina, ka neesam gatavi atteikties no saviem negatīvajiem ieradumiem. "Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa" dati 2021. gadā liecināja, ka 33% autovadītāju, braucot pie stūres, mēdz runāt pa telefonu, 27% - dzert kafiju, 20% - ēst, bet 5% - rakstīt ziņas telefonā. 1% norādījis, ka lasa ziņas vai pēta sociālos medijus. Pērn to autovadītāju skaits, kuri pie stūres mēs runāt pa telefonu, nelietojot brīvroku sistēmu, jau bija pieaudzis līdz 35%, arī to, kuri atzinās, ka pie stūres dzer kafiju, bija vairāk - 34%, bet 24% atzīna, ka pie stūres mēdz arī ēst. Šogad atkal pieaudzis to autovadītāju skaits, kuri braucot mēdz runāt pa telefonu (37%), kā arī to, kuri braukšanas laikā raksta ziņas (9%).