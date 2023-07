No Rīgas Centrālcietuma izbēgušais vīrietis aizturēts

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, pēdējos gados neviens ieslodzītais no Rīgas Centrālcietuma nebija izbēdzis.

Iepriekšējā skaļākā bēgšana no Centrālcietuma notika 2006.gada 9.augustā.

Izmukušais cietumnieks ir sākums, kam trakākam. Pirms trīs nedēļā no cietuma slimnīcas ari viens izmuka, bet par to nerakstīja. Sargposteņi nepilnīgi ar darbiniekiem, visos cietumos. Pārslogots darba grafiks, maza alga, trūkst darbinieki. Covid laikā atlaida. Atpakaļ nenāk.

Kā izriet no tiesā izskatītās bēgšanas lietas materiāliem, 2006.gada augustā četrotne, pārzāģējot restes gan balkonā, gan cietuma sienā, izkļuva no kameras, tad devās dzeloņstiepļu žoga virzienā, kur viņus pamanīja apsargs, kurš panāca pēdējo no bēgļiem un centās viņu aizturēt, tomēr nesekmīgi. Tikuši pāri žogam, ieslodzītie izbēga, uzkāpjot sargtornī, kurš darbinieku trūkuma dēļ visu dienu bija tukšs.