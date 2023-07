​Kašers radīs pārsteidzošu ierobežota skaita cepuru kolekciju

Kašera neparastās kolekcijas atklāšana notiks oktobrī prestižajā Sky & More Fashion & Show pasākumā.

Driven by Design ir izsmalcinātības, radošas izpausmes un drosmes svētki. Kolekcija demonstrē spilgtas krāsas, piemēram, spilgti rozā, tumši zilu un melnu, apvienojot dažādus materiālus, piemēram, audumu, ādu, plastmasu, bārkstis, pērles un metālu. Tā ilustrē gan Jaguar, gan Kašera drosmīgo garu, kas izaicina ierastās robežas.

Jaguar Driven by Design mākslas projekts iededz radošuma un pašizpausmes kaislību. Sadarbība ar Kašeru unikālā un iedvesmojošā veidā apvieno modes un automobiļu dizaina pasauli. Izmantojot šo projektu, Jaguar mērķis ir iedvesmot radošākās dvēseles, dalīties pieredzē un radīt kolekcijas, kas rezonē ar dziļām emocijām. Driven by Design ir ceļojums autentiskuma, radošās brīvības un no jauna definētu iespēju virzienā.