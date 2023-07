Vienmēr saglabā acu kontaktu. Nirējs sastopas aci pret aci ar tīģerhaizivi

Tieši to piedzīvoja nirējs Braiens Leists, kad aptuveni 30 kilometrus no Bahamām nonāca aci pret aci ar milzu tīģerhaizivi. Par laimi, viņam izdevās šo sastapšanos iemūžināt nervus kutinošā attēlā.

“Pirmo reizi, kad es niru kopā ar haizivīm, es uzreiz sapratu, ka neesmu to ēdienkartē un man nav no kā baidīties. Es nesaku, ka tās nav jārespektē. Tās ir varenākie plēsēji – teju pašā barības ķēdes augšgalā, tāpēc jāciena, tomēr no tām nevajag baidīties,” piebilda Leists.