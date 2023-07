"Beat IT" patronese Jana Trapāne: Nav jēgas atskatīties uz pagātni - ir jāiet uz priekšu!

Jana Trapāne ikdienā ir IT uzņēmuma "Mitigate" vadītāja un izaugsmes programmas jaunietēm "Beat IT" dibinātāja un patronese. Jana uzsver, ka sasniedzams ir ikviens sapnis, taču nereti visgrūtākais solis ir saprast, ko cilvēks patiešām vēlas.

Kādi bija tavi izaicinājumi, pieņemot lēmumu par savu karjeras virzienu? Patiesībā tu to mainīji no juristes uz IT...

Jā, lielākais izaicinājums tomēr bija pieņemt lēmumu par pāreju uz IT nozari. Kad man bija 19 gadi, mani neinteresēja nekas, kas saistīts ar IT vai datoriem, - pati varēju tikai ieslēgt datoru. Biju sveša tehnoloģijām un viss šķita nesaprotams. Tomēr, atrodoties pareizajā vietā un laikā, es sastapu cilvēkus, kuri burtiski ierāva mani šajā jomā un piesaistīja ar savu intelektu. Tagad veiksmīgi vadu IT uzņēmumu "Mitigate" un no sirds izbaudu nozari, kurā strādāju.