Veiksmīgas sievietes pulcējas, lai atklātu otro “Beat It” sezonu!

Programma ir izveidota, lai radītu kopienu, sniegtu atbalstu no nozares profesionālēm un iedrošinātu meitenes vecumā no 16 līdz 21 gadam darboties tieši tajās jomās, kurās viņas vēlas. Dalībnieces ir 14 lieliskas jaunietes no 10 dažādām Latvijas pilsētām un novadiem, t.sk. Madonas, Lejasciema, Rogovkas, Jēkabpils, Lielvārdes u.c. Meitenes ir sev izvirzījušas mērķus dažādās jomās: izstādes organizēšana, keramikas studijas izveide, mobinga mazināšana skolās, karjeras konsultācijas jauniešiem, kino režija un citas aizraujošas izvēles.