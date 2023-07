Lietā par advokātes maldināšanu uzņēmējam Ivanovam piespriež cietumsodu

Arī šai sprieduma daļai Ondrups nepiekrīt. "Ivanovs šo ieroci bija iegādājies likumīgi, viņam bija tā turēšanas atļauja, kas tika anulēta pēc viņa saukšanas pie kriminālatbildības. Viņš to nav slēpis un, atgriežoties no ieslodzījuma vietas, informējis policiju par pistoli, prasījis, ko viņam ar to darīt. Policijā esot teikts, ka pistoli nest ārā no mājas nevar un ka policija pati to paņems. Faktiski tā arī noticis," uzsvēris advokāts, norādot, ka par elektrodetonatora esamību savā mājā uzņēmējs vispār nav zinājis un par to pēc kratīšanas pavēstījuši tās veicēji.