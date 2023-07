Daugavpilī ieviestas īslaicīgas izmaiņas tramvaju satiksmē

Daugavpilī pašlaik norit tramvaju līniju pārbūves darbi Jātnieku ielas posmā no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai un Smilšu ielas posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai.

Līdz ar to laika posmā no šodienas plkst.22 līdz 29.jūlija plkst.6, kā arī no 29.jūlija plkst.22 līdz 30.jūlija plkst.6 Daugavpilī nekursēs tramvaji.