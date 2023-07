VIDEO ⟩ "Noziedziniekam bija izdevies nozagt apavus." Valsts policija komentējusi Mārtiņa Cesmaņa aizturēšanu

Cesmanis pēc izbēgšanas ticis pie apaviem un drēbēm, kurus, acīmredzot, izdarot jaunu noziegumu, kaut kur nozadzis. Viņš aizturēts Bruņinieku ielā un bija pārnakšņojis vienā no pagrabtelpām. Aizturēšana notikusi ātri un profesionāli, līdz ar to viņam neesot bijusi iespēja pretoties. Tāpat viņam nebija izdevies atbrīvoties no rokudzelžiem.