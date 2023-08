Slimnīcu biedrība no ministrijas gaida lielāku skaidrību par plānotajām izmaiņām

Slimnīcu reformu plānā iezīmējas dzemdību palīdzības, traumatoloģijas un ķirurģijas profilu likvidēšana atsevišķās reģionu slimnīcās. Šodien VM rīkotajā preses konferencē Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka skaidroja, ka iestādēs, kur ir mazs traumatoloģijas gultu noslogojums un ārstniecības personāls nav pietiekamā apjomā, no traumatoloģijas diennakts profila plānots pāriet uz dienas stacionāru. Līdz ar to Alūksnes slimnīca, Tukuma slimnīca un Ogres rajona slimnīca pāries uz traumatoloģijas profila nodrošināšanu dienas stacionārā. Nepieciešamības gadījumā pacienti no Tukuma un Ogres tiks novirzīti uz Rīgu, bet no Alūksnes - uz Valmieru.