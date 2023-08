Budžeta komisija atbalstījusi 2.7 miljonu piešķiršanu Ukrainas bēgļu vajadzībām

Pēc VM aplēsēm, 88 784 eiro nepieciešami ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai, tai skaitā 38 900 eiro izdevumiem, kas radušies no 2022.gada 1.novembra līdz 31.decembrim, un 49 884 eiro izdevumiem no šī gada 1.janvāra līdz 28.februārim.

Vēl 27 019 eiro tiks novirzīti, lai segtu izdevumus par centralizēto medikamentu un materiālu iegādi, kā arī par centralizēti iepērkamo parenterāli ievadāmo zāļu iegādi onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai, tai skaitā 13 149 eiro izdevumu segšanai no 2022.gada 1.novembra līdz 31.decembrim un 13 870 eiro - no šī gada 1.janvāra līdz 28.februārim.

Lai segtu izdevumus, kas radušies, sniedzot zobārstniecības pakalpojumus bērniem līdz 18 gadu vecumam, kopumā novirzīs 57 692 eiro. No tiem 36 643 eiro par izdevumiem laika posmā no 2022.gada 1.novembra līdz 31.decembrim, bet 21 049 eiro - par laika posmu no šī gada 1.janvāra līdz 28.februārim.