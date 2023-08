Bijušais aizsardzības ministrs: No provokācijām nav jābaidās

Minētais nozīmē, ka arī Latvijai jābūt šādām iespējām adekvāti sagatavotai, lai spētu reaģēt. No vienas puses, gatavība jau ir nodrošināta, bet jautājums ir par to, kā reaģēt bezprecedenta provokāciju gadījumā. "Tas nav jautājums tikai par mūsu militārajām spējām, bet arī par strauju spēju politiski rīkoties krīzes apstākļos. No situācijas nav jābaidās, taču labāk gatavoties ļaunākajam un kļūdīties šajās prognozēs, nevis vieglprātīgi pieiet drošības jautājumiem," izteicās Pabriks.