Liepājā nedēļas nogalē noteikti gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi

Gaisa telpa šodien, 5.augustā būs slēgta no plkst.10 līdz plkst.00, bet 6.augustā - no plkst.10 līdz plkst.19.

. @LV_CAA informē, ka nedēļas nogalē Liepājā gaidāmo pasākumu laikā ieviesti gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi teju 19 kilometru rādiusā ap Liepājas lidlauku. Īslaicīgi gaisa telpas ierobežojumi būs spēkā no šodienas, 3. augusta. Plašāka informācija: https://t.co/FjlIictEWJ pic.twitter.com/CctchZG8r8

CAA atgādina, ka par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi gaisa telpas struktūras elementā bez atļaujas vai saskaņojuma vai sertificētu lidlauku tuvumā, neievērojot lidojuma attālumu no lidlauka vai pieļaujamo lidojuma augstumu, kā arī Latvijas gaisa telpā, neievērojot pieļaujamo lidojuma augstumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 150 līdz 1000 eiro, bet juridiskajai personai - no 500 līdz 2500 eiro.