Pārdalīs 1 272 770 eiro ugunsgrēka seku likvidēšanai un kvalitatīvas darbības nodrošināšanai

Savukārt VSAC "Zemgale" filiālē "Ķīši" VUGD pārbaudes aktā konstatēts, ka ūdens ugunsdzēsības krāni nav darba kārtībā. Līdz ar to līdz šī gada beigām ir jāveic iekšējās ūdens ugunsdzēšanas sistēmas rekonstrukcija, tādējādi novēršot VUGD aktā konstatēto un nodrošinātu ēkas ugunsdrošības prasības 90 000 eiro apmērā.

Apropriācijas pārdale paredzēta no LM apakšprogrammas "Valsts sociālie pabalsti", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām, uz apakšprogrammu "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās".

Ugunsdzēsēji ziņoja, ka no sadūmotās ēkas ar glābšanas masku palīdzību tika izglābti 32 cilvēki. Savukārt labklājības resors vēstīja, ka no sociālās aprūpes centra izglābti 29 iemītnieki, vairums no kuriem tika pārvesti uz SAC "Rīga" Ezerkrastu filiāli.