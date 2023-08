Vai Kalifornijā vecāki zaudē aizgādības tiesības, ja neapmaksā bērna dzimuma maiņu?

Re:Check e-pasta vēstulē vērsās pie video autora, lai uzzinātu, par kādu likumu viņš runāja video. Atbildē Gribusts atsūtīja saites uz kādu YouTube video un vairākiem rakstiem – diviem no ASV propagandas medija Fox News, vienu no britu tabloīda Daily Mail un vienu no Kalifornijas telekanāla ABC7 vietnes. Nevienā no šiem avotiem nav teikts, ka Kalifornijā vecākiem, kas atsakās maksāt par bērna dzimuma maiņas operāciju, var atņemt viņu atvases.