"Rīgas siltuma" apgrozījums pieaudzis 2,2 reizes

Tāpat kompānijas vadība informē, ka, neskaitot 2023.gada jūnija rēķinus, kuru apmaksas termiņš bija 31.jūlijs, šogad jūnija beigās kopējais parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 9,85 miljoni eiro (gadu iepriekš - 6,04 miljoni eiro), tostarp par laika periodu no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada maijam piegādāto siltumenerģiju - 9,75 miljoni eiro. Vairāk nekā pusi no parāda - 5,42 miljonus eiro jeb 52,6% no kopējās summas veido SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" kavētie maksājumi.