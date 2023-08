Ziedu festivāls Lietuvā ir sasniedzis ziedēšanas kulmināciju

Ziedu dārzi, kas stiepjas kā saules stari no Pakrojas muižas vējdzirnavām, ne tikai piesaista acis ar savu unikālo formu un ziedu skaistumu, bet arī slēpj negaidītu noslēpumu. Vērīgākie pamanīs, ka katrs stars ir atšķirīgs, un starp ziediem tiek stādīti arī dažādi garšaugi un dārzeņi. Te slēpjas neordināra ideja – visi ēdamie augi ir izkārtoti tā, lai no vienas dobes ņemtos dārzeņus un garšaugus uzreiz varētu pasniegt kā lieliski saskaņotu piedevu. Viens divi un tos var jaukt salātos - nav jādomā, vai viss saderēsies, jo par to bija padomāts jau stādīšanas laikā! Nav pārsteigums, ka „Trakterius“ kroga ēdienos katru dienu parādās svaigi, uz vietas audzēti garšaugi un lapu salāti, kas vilina ar garšām un aromātiem.