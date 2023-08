Vai Latvijā apdraudētas pensijas un Kariņš ar Putinu bijuši kolēģi?

Līdz ar premjera Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība) paziņojumu par demisiju Facebook no jauna izplatīts kāds pāris mēnešus vecs teksts par Kariņa ietekmi uz valsti. Tajā lēsts, ka valstī dzīvo vairāk pensionāru nekā tiešo nodokļu maksātāju un ka Latvijai nākas aizņemties naudu, lai izmaksātu pensijas. Tāpat teikts, ka Kariņš jaunībā it kā strādājis kopā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Nekas no tā nav taisnība. Ar ierakstu nepilnas diennakts laikā dalījušies vairāki simti cilvēku.