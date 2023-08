Vanags uzsviež sievietei čūsku un pamatīgi viņu savaino

64 gadus vecā Pegija Džounsa liktenīgajā dienā mierīgi pļāva zālienu, kad garām lidojošs vanags viņai virsū nejauši uzmeta čūsku, bet pēc tam saniknots centās to atgūt. Čūska aptinās ap sievietes roku un uzbruka sievietes sejai, kamēr vanags ar nagiem – rokai.

“Kamēr es centos čūsku nokratīt no rokas, tā ap to aptinās. Tā uzbruka manai sejai, vairākas reizes trāpot pa brillēm. Es centos to nokratīt, bet tā turpināja uzbrukt un turēties ap manu roku,” Džounsa stāstīja izdevumam “CBS News”.