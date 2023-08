Savākti vairāk nekā 12000 parakstu par slimības lapu pilnīgu apmaksu no sociālā budžeta

Iniciatīvas pārstāve Ilga Treimane skaidro, ka nodarbināto iedzīvotāju veiktā sociālā apdrošināšana nemaz tik droša nav. Proti, slimības lapu pirmās deviņas dienas apmaksā darba devējs, turklāt par pirmo dienu tie ir 0% no algas, par nākamajām divām - 75%, un pārējās dienas - tikai 80% no bruto algas.

Tā kā es maksāju sociālo nodokli, un to dara arī mans darba devējs, tad uzskatu, ka slimības lapas būtu pilnībā jāapmaksā no sociālā budžeta un 100% apmērā no saslimušā neto algas. Ja ir apdrošināšana, tad ir," uzsver idejas autore.

Viņa rosina pārskatīt slimības lapu apmaksas kārtību un veikt nepieciešamās izmaiņas, lai slimības laikā, sevišķi jau pašreizējo slimības lapai A paredzēto deviņu dienu periodā cilvēkam to kompensētu 100% apmērā no neto algas un to izmaksātu no sociālā budžeta.