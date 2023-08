ASV zoodārzā piedzimis kaut kas vēl neredzēts – žirafe bez plankumiem

Tiesa, vēstures avotos pastāv ziņas par to, ka 1970. gados Japānā ir piedzimusi žirafe bez plankumiem, tomēr fotogrāfiju ar to nav.

Tumšo plankumu forma un izvietojums katrai žirafei nav nejaušs, bet tiek pārmantots no mātes. Plankumi palīdz žirafēm saplūst ar apkārtējo vidi, tāpēc to trūkums savvaļas žirafei nozīmētu drīzu nāvi plēsēju nagos. Ņemot to vērā, Tenesī zoodārza žirafei ir paveicies, ka tā piedzimusi nebrīvē.