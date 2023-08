Video ⟩ Siliņas lēmumu par koalīciju ietekmēs arī partiju nostāja par Eiropas Zaļo kursu

Bet manā izpratnē, un to es gribu partijām pateikt, ka es redzu, ka tādā gadījumā ātrāk vai vēlāk, vienā vai otrā gadījumā tās visas vecās kaites, kuras mēs redzējām iepriekšējā periodā, viņas var atsākties."

Par četru partiju valdības modeļiem runājot premjera kandidāte Siliņa min divus variantus. Abos ir viņas pārstāvētā JV, līdzšinējie valdības partneri AS un bijušie sabiedrotie Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS). Ceturtais partneris būtu jāizvēlas starp ideoloģiskā spektra pretpoliem – NA un "Progresīvajiem".

To apzinās arī pati Nacionālā apvienība, kura visu vasaru iebilda pret koalīcijas paplašināšanu kā tādu, taču tagad esot gatava kompromisam, stāsta frakcijas vadītāja vietnieks Jānis Dombrava: "Mēs joprojām uzsveram, arī šodien mēs uzsvērām Rinkēviča kungam, ka var turpināt darbu arī šīs trīs esošās partijas, bet ja ir nepieciešamība pēc paplašināšanas paplašināšanas pēc, tad mēs neizslēdzam arī versiju ar ZZS. (..)

Mums darboties valdībā, kurā nebūtu JV un AS, nu tad tā valdība ir ļoti īpatnēja, ja tāda ir izveidojusies. Nu faktiski mēs neredzam tādus scenārijus šobrīd, kur varētu būt valdība bez šiem diviem politiskajiem spēkiem un mums tajā skaitā."

To, ka visvienkāršākais modelis būtu darbu turpināt līdzšinējai valdībai, nomainot tajā vien premjeru un ārlietu ministru, klāsta arī AS līdzpriekšsēdētājs, Saeimas spīkers. Edvards Smiltēns. Tomēr uz raidījuma jautājumu, vai AS atteiktos strādāt valdībā, ja tajā nav NA, tiešu atbildi politiķis vēl nesniedz: "Mēs redzam, ka šobrīd bez jebkādiem ideoloģiskiem un reputācijas riskiem ir iespējams izveidot trīs [partiju koalīciju] visātrāk.