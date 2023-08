Rīgas līcī un tā piekrastē notiks starptautiskas naftas avārijas seku likvidācijas mācības

Pirmajā mācību dienā paredzētas teorētiskās mācības par kaitīgo un ķīmisko vielu noplūdi jūrā. Mācību scenārijs būs balstīts uz reālu atgadījumu, kas notika šā gada 22.februārī, kad Rīgas līcī netālu no Latvijas piekrastes konteinerkuģī, uz kura atradās arī konteineri ar bīstamām un kaitīgām vielām, aizdegās mašīntelpa. Mācībās tiks pārbaudīta Baltijas jūras valstu atbildīgo dienestu sadarbība un Eiropas Jūras drošības aģentūras atbalsta sistēmu.

Mācību otrajā dienā, 31.augustā, dienas pirmajā pusē notiks praktiskās mācības naftas piesārņojuma likvidācijā un seku novēršanā Rīgas līcī un piekrastē - uz ziemeļiem no Skultes ostas. Mācību scenārijs paredz, ka iedomāts naftas tankkuģis ir uzsēdies uz sēkļa Rīgas līcī. Negadījuma rezultātā no kuģa noplūst dīzeļdegviela, mazuts un kuģa degviela, kas virzās uz krastu, daļai nonākot Latvijas piekrastē uz ziemeļiem no Skultes ostas. Ņemot vērā piesārņojuma apjomu, tiek lūgta starptautiskā palīdzība piesārņojuma savākšanai piekrastē. Palīdzības lūgumam atsaucas Igaunijas glābšanas pārvalde.