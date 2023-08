Politologs: Atcelšana no Saeimas spīkera amata Smiltēnam varētu būt "pietiekami sāpīgs zaudējums"

Viņš uzsvēra, ka iekšējais spiediens politiskajā spēkā varētu būt pietiekami liels, bet šobrīd ir grūti prognozēt, vai AS piekritīs "Jaunās vienotības" (JV) piedāvājumam veidot valdību kopā ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Progresīvajiem".

Taujāts, vai pēc iekļūšanas koalīcijā AS varētu notikt šķelšanās, Ikstens atbildēja, ka tā varētu nebūt tūlītēja. Viņš vērsa uzmanību uz to, ka AS veido četri politiskie spēki - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu apvienība (LRA), Liepājas partija un arhitekta un uzņēmēja Ulda Pīlēna aicinātie "bezpartejiskie entuziasti", tāpēc intereses atsevišķos jautājumos var būt atšķirīgas.

Pēc Ikstena paustā, JV virzītā premjera amata kandidāte Evika Siliņa devusi skaidru mājienu - ja AS atsakās no dalības koalīcijā, tad LRA līderi Edvardu Smiltēnu var arī atcelt no Saeimas priekšsēdētāja amata, kas Smiltēnam varētu būt "pietiekami sāpīgs zaudējums".