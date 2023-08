Kariņš atklāj, ka AS rīcība bijusi par iemeslu viņa demisijai

Valdību nav iespējams vadīt, ja kāds no aizmugurējā sēdekļa visu laiku iejaucas un māca, kā to darīt, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pauda demisionējušais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), norādot uz līdzšinējo koalīcijas partneri "Apvienoto sarakstu" (AS).