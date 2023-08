Siliņa vēl gaidīs AS lēmumu par piedāvājumu strādāt četru partiju koalīcijā

Siliņa šodien ir gatava uzklausīt AS pārstāvjus, reizē politiķe "ies uz priekšu" ar valdības veidošanu, un AS šajā situācijā ir jāizšķiras, kā rīkoties.

Šodien Siliņai paredzēts aicināt uz tikšanās AS, ZZS un "Progresīvos". ""Apvienotais saraksts" varēs izklāstīt, ko tad viņi vēl vēlas pateikt, bet vēlos atgādināt, ka Valsts prezidents man ir uzticējis veidot šo valdību," uzsvēra Ministru prezidenta amata kandidāte, sakot, ka viņai uzticēta atbildība arī "par valdības modeļiem". Viņa joprojām vēloties "gana plašu koalīciju".

"Tas nozīmē, ka "Apvienotajam sarakstam" ir jāizšķiras, ko viņi darīs tālāk," pauda Siliņa, norādot, ka tas ir AS izvēles jautājums, vai viņi pievienojas un turpina sarunas.

Vaicāta, vai izšķiršanās no AS tiks gaidīta šonedēļ, JV politiķe atbildēja: "Ejam uz priekšu šonedēļ. Mēs virzāmies noteikti uz priekšu raitiem soļiem jau šonedēļ." "Tie partneri, kuriem ir bažas par to, ka viņi zaudēs kontroli, iespējams, kādās varas pozīcijās, viņiem ir jāizšķiras, vai viņi ir gatavi parādīt saviem vēlētājiem, vai spēj izpildīt vēlētājiem dotos solījumus, vai arī viņi turpinās meklēt "dažādus modeļus", lai atrastu sev ērtāku varas pozīciju," izteicās premjera kandidāte.