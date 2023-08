Kariņš: AS vienreiz ir līdz galam jāizlemj, ko tālāk iesākt

Kariņš atzīmēja, ka līdz šim vienīgais politiskais spēks, kurš izteicis gatavību veidot valdību, ir "Jaunā vienotība" (JV). Partija piedāvāja Evikas Siliņas (JV) kandidatūru un Valsts prezidents viņai deva pilnvaras piedāvāt Saeimai nākamo valdību.

Kariņš akcentēja, ka valdības veidošanu Siliņa ir sākusi no "baltas lapas". Viņa aicinājusi četrus partnerus strādāt kopā plašākā koalīcijā. NA publiski norādījusi, ka nestrādās koalīcijā, kuru veidotu NA, "Apvienotais saraksts" (AS), JV un "Progresīvie".

"Vienkārši ir žēl, bet neko nevar darīt, tāds ir NA lēmums, līdz ar to nākamais koalīcijas modelis ir tāds, kuru veidotu Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), JV, AS un "Progresīvie", taču neskaidrības rada AS," sacīja Ministru prezidents.

Viņš norādīja, ka no šīm neskaidrībām arī rodas grūtības. Ja AS nav gatavs izveidot kādu citu alternatīvu valdību, būtu tikai atbildīgi nākt un strādāt piedāvātajā modelī. Patlaban Ministru prezidentam rodas priekšstats, ka AS nevar izlemt, ko politiskais spēks grib un ko negrib darīt.