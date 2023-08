Sāls vietā asara jeb kad zelta kumoss iesprūst kaklā. Gastroperformance "Brīvības cena"

"Kāda ir tava Brīvības cena? Izdzēs vienu!" sniedzot lapiņu, tev pavēl cilvēka balss. Tu lasi četrus sev ļoti pazīstamus vārdus: Zeme. Valoda. Kultūra. Dzīvība. No vienas vērtības nāksies atvadīties, bet kuras? Kura bez kuras ir maz iespējama un kura kuru spēj kaut mirkli aizstāt? Neviena. Bet jāizvēlas, jo tev jādodas tālāk. Atdot zemi, ko ar asinīm sargājuši tavi senči? Iznīdēt valodu, kurā tu pirmo reizi dzirdēji mammas balsi šūpļdziesmā? Izraut no savas sirds savas tautas mantojuma kodu – kultūru vai vienkārši krist pašam par savu tautu un zemi... Un kāda tam vairs jēga? Tieši tik skarbi iesākās jaunākā “Skudras metropoles” radītā gastronomiskā performance "Brīvības cena", kas noslēdza latviešu un ukraiņu mākslas rezidenci un labdarības projektu “Ukraine. Residence of freedom” (tulk. Ukraina. Brīvības rezidence).