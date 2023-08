Foto ⟩ "Apvienotais saraksts" kā koalīcijas kodolu redz JV, AS un NA

Siliņa tviterī pauž, ka topošajai valdībai nav "kodola" un to neveido kāds "bloks" - visi potenciālie partneri ir līdzvērtīgi. Atšķirība starp "Progresīvajiem", ZZS un AS ir tikai tāda, ka "Progresīvie" un ZZS jau ir piekrituši strādāt jaunajā valdībā, savukārt no AS vēl nav izskanējusi skaidra atbilde, atzīmē premjera amata kandidāte.