Siliņa uz sarunām aicinājusi ZZS, "Progresīvos" un AS, kas gan uz tām doties neplāno

AS uz šodien paredzētajām četru partiju sarunām doties neplāno. AS Saeimas deputāts Igors Rajevs ceturtdienas rītā Latvijas Radio atzina, ka ir ļoti iespējams, ka AS paliks opozīcijā, jo nevarot būt tādā valdībā, "kur mūsu vēlmes neņem vērā".

Pēc viņa vārdiem, nepieciešams izveidot tādu valdību, kurā starp politiskajiem spēkiem būtu savstarpēja saskaņa un spēja sadarboties. AS piedāvājis savu redzējumu par valdības izveidi, bet "valdību veido Siliņa un tas būs viņas lēmums", vai AS ierosinājumiem piekrist.

AS frakcijā vēl būšot tikšanās, lai vēlreiz lemtu par iespējām iekļauties Siliņas valdībā, taču ticams, ka šoreiz AS valdošajā koalīcijā nebūs, stāstīja Rajevs. Viņš lēsa, ka gala lēmums būs šonedēļ, jo ar valdības veidošanu garumā vilkt nevar.

Taujāts, kāpēc pati AS nepiedāvāja savu premjera amata kandidātu, Rajevs atzina, ka AS līdzšinējais premjera amata kandidāts Uldis Pīlēns neesot bijis gatavs to darīt esošajos apstākļos, taču, ja Siliņai neizdotos izveidot valdību, tad gan arī no AS puses kandidāts atbildīgajam amatam tikšot piedāvāts.