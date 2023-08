Re:Baltica: Ko mēs redzējām Daugavpilī

Kāpēc Daugavpilī? Otrā lielākā pilsēta. Latvieši – mazākums. Skolu pāreja, padomju pieminekļu nojaukšana un valodas eksāmens ir lēmumi, kas Latvijas sabiedrību kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā šķēluši visvairāk. Tur to jūt sevišķi asi. Mediju vide vāja, tāpēc nacionālajās ziņās par to neko daudz uzzināt nevar. Labāk braukt un noskaidrot situāciju no pirmavota.