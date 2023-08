Valainis par AS neierašanos uz sarunām: Šādi ilgstoši turpināt nav iespējams

Valainis norādīja, ka viņam grūti komentēt AS šodienas lēmumu neierasties uz sarunām. Politiķis atsaucās uz Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča pausto, ka līdz piektdienas pēcpusdienai sagaida skaidrību par koalīcijas aprisēm. To sagaidot arī ZZS, jo, pēc Valaiņa vārdiem, šādi ilgstoši turpināt nav iespējams.

Komentējot AS neierašanos uz sarunām, politiķe pauda, ka durvis tiek turētas vaļā līdz rītdienai, jo "Progresīvie" redz ieguvumus no plašākas koalīcijas. Tāpat Ņenaševa domā, ka AS vēl nav pieņēmuši gala lēmumu par dalību valdībā.