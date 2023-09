Aptauja: Latvijā 68% autovadītāju paši atzīst, ka brauc agresīvi

Salīdzinot ar aptaujas rezultātiem pērn, būtiski pieaudzis to autovadītāju skaits, kuri atzīst, ka reti, bet tomēr mēdz braukt agresīvi. Pērn to atzina 50% aptaujāto.

Tāpat pieaudzis arī to autovadītāju skaits, kuri bieži brauc agresīvi (2022.gadā - 7%). Arī pērn bija vērojama tendence, ka vīrieši biežāk atzīstas agresīvā braukšanā.

Analizējot respondentu atbildes dažādās vecuma grupās, visbiežāk agresīvu braukšanu atzīst autovadītāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem (21%), savukārt to, ka nekad nav braukuši agresīvi, visbiežāk apgalvo autovadītāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem (44%).