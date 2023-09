Uz Centrālāziju aktīvi eksportē sankcionētās preces

Vēl viens piemērs – transportlīdzekļi un to detaļas. Arī šajā grupā daļu preču uz Krieviju eksportēt ir aizliegts. No 30 miljoniem eiro 2021. gadā transportlīdzekļu un detaļu eksports uz Krieviju pērn samazinājās uz pusi un turpina samazināties šogad. Savukārt sešas reizes eksports pērn pieaudzis uz Kazahstānu (no 1,8 miljoniem līdz 11,1 miljonam eiro), 23 reizes uz Armēniju (no 75 tūkstošiem eiro līdz 1,7 miljoniem eiro) un 133 reizes uz Kirgizstānu (no 25 tūkstošiem eiro līdz 3,3 miljoniem eiro), ar kuru līdz šim Latvijas tirdzniecības bilance bijusi niecīga. Deviņas reizes šajā kategorijā eksports kāpis arī uz Turciju (no 1,2 miljoniem eiro līdz 11 miljoniem eiro).