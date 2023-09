Nasta no Minskas: "Latvija ir Baltkrievija, kurai sanāca"

"Mēs esam šeit" ir dokumentālo filmu sērija par cilvēkiem, kuri kara dēļ bijuši spiesti bēgt no Ukrainas vai represiju dēļ - no Krievijas un Baltkrievijas. Projekts realizēts sadarbībā ar Daugavpils izdevumu "Chayka.lv". "Chayka.lv" intervē tos, kuri par mājām tagad sauc Latgali, savukārt RUS TVNET - Rīgā un tās apkaimē dzīvojošos.

Projekta gaitā portāls RUS TVNET jau publicējis intervijas ar Anastasiju Vasilenko no Mariupoles, mākslinieci Ļusju no Kijivas un aktieri Ivanu Streļcovu no Baltkrievijas.