Ziņa par Ijaba saņemto naudu no farmācijas firmas nav īsta; attēls ir safabricēts

“Ziņa” par to, ka Ijabs saņēmis naudu no farmācijas kompānijas Moderna, veidota kā portāla Jauns.lv publikācija. Taču ne šajā, ne citos ziņu portālos Re:Check šādu ziņu atrast neizdevās. Arī logo, kura daļa redzama maldinošajā ierakstā, atgādina Jauns.lv. Taču attēlā redzamais ir par vienu burtu īsāks nekā patiesais portāla logo. Tāpat “ziņas” stils un rakstība, kā arī vairākas komatu kļūdas teikumos liecina, ka tā ir nepatiesa jeb safabricēta. Arī citos publiskos avotos Re:Check neizdevās atrast informāciju, ka Ijabs būtu saņēmis naudu no farmācijas kompānijas. Eiroparlamenta deputāts Re:Check arī pats noliedza, ka jebkad būtu saņēmis naudu no Moderna.