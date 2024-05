Latvijas Banka: grozījumi valsts fondēto pensiju sistēmā ļautu ietaupīt vairāk nekā 100 miljonus eiro

Abu tiesību aktu grozījumi izstrādāti, ievērojot Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas vadītāju 2024.gada 28.marta sanāksmē panākto kopīgo pozīciju. Saskaņā ar to Valsts fondēto pensiju likumā plānots atkarībā no pārvaldāmo aktīvu lieluma pakāpeniski samazināt maksājuma pastāvīgo daļu VFPS līdzekļu pārvaldītājiem, kas izteikta procentos no pārvaldāmajiem aktīviem.