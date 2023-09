Valdība atbalsta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas budžetu vairāk nekā viena miljona eiro apmērā

Satiksmes ministrijā skaidro, ka no 2010.gada 1.janvāra Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir budžeta nefinansēta valsts pārvaldes iestāde, kas tiek finansēta no publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansējuma.

Inspekcijai ik gadu no Dzelzceļa likumā noteiktajiem finansēšanas avotiem piešķir finansējumu 1,79% apmērā no kopējā šā likuma minētā dzelzceļa infrastruktūras finansējuma apjoma, ko veido ieņēmumi no maksas par Dzelzceļa likumā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un ieņēmumi no tās valstij piederošās zemes nodošanas lietošanā par atlīdzību, uz kuras izvietota publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra, par iepriekšējo gadu, ievērojot, ka šis apjoms nedrīkst būt mazāks par finansējumu, kāds piešķirts 2022.gadam, kas bija 1 082 001 eiro apmērā.